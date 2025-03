Quotidiano.net - Luce e gas, il 70% degli italiani ignora la scadenza dei contratti e paga di più le bollette: l'indagine

Milano, 14 marzo 2025 – Ogni anno una buona parte diriceve una proposta di rinnovo di contratto da parte dei loro fornitori die gas, anche grazie ai circa 40 milioni di punti di fornitura attivi nel mercato libero. Queste offerte vengono comunicate almeno 3 mesi prima delladel contratto e hanno come obiettivo quello di informare l'utente sulle nuove condizioni economiche che verranno applicate dopo il rinnovo. Il cliente, a quel punto, può accettare tacitamente la proposta o scegliere un'altra offerta sul mercato. A partire da gennaio 2025, le regole sulle comunicazioni in questione sono state rafforzate da Arera, l'Authorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lo scopo di renderle ancora più chiare e trasparenti. Secondo le ultime disposizioni, le proposte di rinnovo devono essere separate da altri messaggi, senza quindi essere incluse in bolletta o in newsletter commerciali, ed è necessario che vengano inviate su un supporto durevole, come e-mail o posta cartacea.