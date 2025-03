Sport.quotidiano.net - Lucchese - Primo round in silenzio. Pantera, oggi l’assemblea cruciale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non è trapelato nulla sull’esito della riunione della Sanbabila che era stata convocata per trovare un nuovo amministratore al posto del dimissionario avvocato Longo. Mache, invece, inciderà sul futuro dellaè quella prevista per, al termine della quale, il sindaco revisore Varetti, deciderà, in autonomia, come procedere: anche nella ipotesi che i soci non rispondano presente. Nel frattempo c’è da registrare un grande attivismo da parte di Luigi Conte che fu nominato direttore generale delladall’allora "ad" Lo Faso, troppo impegnato nei suoi compiti nel gruppo Bulgarella. Ricordiamo benissimo che si parlò, già allora, di un possibile coinvolgimento da parte di un manager molto conosciuto nel mondo del calcio come Pietro Lo Monaco. Ed, come d’ incanto, ecco tornare alla ribalta Luigi Conte che c’è chi giura di aver visto in città nella zona di piazza San Michele e dintorni (e non come turista).