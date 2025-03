Lanazione.it - Lucchese, ancora un rinvio. Si decide (forse) lunedì 17 marzo

Lucca, 142025 –unin casaper quanto riguarda le vicende societarie. Il tutto sirà nella giornata di, quando ci sarà la seconda assemblea e se anche in questo caso dovesse andare deserta, tutto a quel punto sarà di competenza del commercialista Liban Varetti, sindaco revisore della società rossonera. Varetti potràre di intraprendere due strade. La prima provare a trovare una soluzione alla gravissima crisi economica di una società senza una proprietà attraverso la composizione negoziata alla Camera di Commercio, oppure portare direttamente i libri contabili in tribunale e dare così inizio alla procedura del quarto fallimento in diciassette anni per la, un triste primato. Con la nuova normativa, in caso di fallimento i rossoneri non ripartirebbero più dalla serie D, ma dal campionato di Eccellenza.