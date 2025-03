Thesocialpost.it - Lucarelli-Mentana, scontro via social: “Doverose scuse da parte sua”

Leggi su Thesocialpost.it

Toni accesi tra Selvaggiaed Enrico, in un botta e risposta a distanza che ha infiammato i. Tutto è iniziato dopo la diffusione di alcuni video tratti da uno spettacolo teatrale di Fabrizio Corona, in cui l’ex paparazzo ha rivolto pesanti insulti alla giornalista e al suo compagno., attraverso i suoi profili, ha espresso indignazione non solo per i contenuti dello show, ma anche per il modo in cui alcune testate hanno riportato l’evento. In particolare, ha puntato il dito contro chi – a suo dire – avrebbe rilanciato il video tagliandone le parti più offensive e esaltando lo spettacolo, citando anche La7, sebbene il contenuto in questione fosse stato pubblicato sul sito web del canale e non dal telegiornale.La replica di Enrico, direttore del TgLa7, non si è fatta attendere: su Instagram ha smentito il coinvolgimento della sua redazione, invitandoa scusarsi.