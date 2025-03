Anteprima24.it - Lotto: vinti 22.500 nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoEsulta la Campania grazie al. Come riporta Agipronews, nell’ultima estrazione di giovedì 13 marzo doppietta da 36.500 euro totali: un terno da 22.500 euro messo a segno a Campolattaro, in provincia di Benevento (in un punto vendita della Strada Statale 88) è stata la vincita più alta dell’intero concorso; seguono 14mila euroa Caserta, con tre ambi e un terno, presso un esercizio di Via Roma. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 287 milioni di euro dall’inizio del 2025.L'articolo22.500 nelproviene da Anteprima24.it.