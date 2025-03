Ilrestodelcarlino.it - Lotta alle malattie rare. Fondazione Telethon con Gioia: "Lo screening va esteso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Come cittadino e come Luca Cordero di Montezemolo presidente di, questa cosa non mi sta bene e voglio capire le vere motivazioni di queste Regioni. Non capisco perché Lombardia e Toscana lo fanno e altre no. Mi impegnerò, sia personalmente sia pubblicamente, per risolvere la questione". L’ex presidente Ferrari scende in campo per, la bimba di tre anni di Formigine affetta da leucodistrofia metacromatica, una malattia neuro degenerativa terminale causata da un difetto genetico che porta ad un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e neurocognitive.avrebbe potuto essere salvata ma la terapia genica deve essere somministrata prima dell’insorgenza dei sintomi affinchè funzioni. La diagnosi per la piccolaè arrivata però troppo tardi poichè in Emilia Romagna loneonatale per la Mld non è previsto, contrariamente a quanto avviene in altre due regioni italiane.