L'orso Boki si sveglia sano e salvo dal letargo dopo uno straordinario intervento al cervello (ed è adorabile)

, un giovane orso bruno europeo di tre anni, si è rito dalin ottima saluteaver subito unalper una rara condizione chiamata idrocefalo. La procedura, eseguita lo scorso ottobre, era un’operazione pionieristica, mai realizzata prima su un orso in Europa. I veterinari avevano temuto che, senza l’non sarebbe sopravvissuto al. Ora, con grande sollievo, il team del Wildwood Trust in Kent ha confermato che l’animale ha superato la sua prima ibernazione senza problemi ed è tornato ad essere il vivacedi sempre.L’idrocefalo, la patologia di cui soffriva, consiste in un accumulo di liquido cerebrospinale che esercitava pressione sul, causando crisi epilettiche e difficoltà visive. Senza un’operazione tempestiva, la sua condizione sarebbe peggiorata, mettendo a rischio la sua vita.