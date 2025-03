Liberoquotidiano.it - "Loriana è stata fregata due volte, perché ci va": Affari Tuoi, si scatena un caso senza precedenti

Nella puntata didi venerdì 14 marzo 2025, davanti a Stefano De Martino e davanti al bancone dei pacchi c'è, da Aci Sant'Antonio, Sicilia. Lavora nella comunicazione digitale ed era accompagnata dal fidanzato Fabio. Ha scelto il pacco numero 12, portando in studio le cassatelle siciliane come specialità regionale. Il gioco è iniziato con i primi sei pacchi aperti prima della chiamata del "Dottore": un trionfo, diversi blu sono saltati per aria. Dopo queste aperture, il "Dottore" ha offerto 35.000 euro, maha deciso di non accettare e continuare. Durante la partita, ha eliminato somme importanti: i 200.000 euro con il pacco 14 (Piemonte) e i 100.000 euro con il pacco 9 (Trentino-Alto Adige). Nonostante ciò, è arrivata alle fasi finali con tre pacchi in gioco: 500 euro, 15.