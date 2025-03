Bollicinevip.com - Lorenzo Spolverato bacchetta Shaila al GF: “Adesso sono il capro espiatorio della relazione”

Il comportamento diGatta al GF infastidisce, cosa è successo al GFGatta ediscutono al GF, perché il gieffino c’è rimasto maleieri sera al Grande Fratello non è riuscito a nascondere la delusione provata a causa del comportamento diGatta durante la 39esima puntata del reality.Lei in diretta ha detto di aver capito che il suo rapporto con il gieffino l’ha penalizzata ed è probabilmente per questo motivo che fino ad ora non è stata eletta finalista. Dallo studio è intervenuta Cesara Buonamici che ha dato ragione alla gieffina, queste le sue parole: “Condivido quello che dici, non hai sbagliato tu. Però nel vostro rapporto si è concentrata tutta l’attenzione suè arrivato il momento in cui il cuore ha lasciato il posto al cervello e quindi stai uscendo fuori tu“.