L’Ordine dei medici archivia il procedimento disciplinare per il cardiochirurgo Fabrizio De Rita

È statoto il provvedimentonei confronti delpediatricoDe. Il medico, radiato in Inghilterra per presunte molestie verso un’infermiera quando lavorava al Freeman Hospital di Newcastle, è stato “assolto” daldeidi Brescia perché non ci sono prove della sua colpevolezza. «I fatti addebitati – si legge nel documento approvato all’unanimità dal collegio– non trovano presupposto perché si possa qui riconoscere un qualsiasi grado o forma di colpevolezza nel comportamento dell’iscritto». La vicenda e l’assoluzione Deera stato accusato nel gennaio del 2023 di «sexual harrassement» (molestie sessuali, ndr) nei confronti di una collega. Ritenuto «colpevole» da un tribunale deinnico, ilera stato poi radiato daldeiinglese.