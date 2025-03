Ilrestodelcarlino.it - L’opera d’arte di Sartelli: "Dimenticata nel degrado"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Borgo Tossignano botta e risposta tra opposizione e maggioranza sulle condizioni del‘Omaggio all’Acqua’ di Germano, apprezzato artista della zona di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, ubicata in Piazza Unità d’Italia: "Un manufatto che, nell’idea del suo creatore, avrebbe dovuto rappresentare il corso del fiume ma ormai pare rappresenti una discarica tra ruggine, acqua stagnante e rifiuti – attacca Ilyan Dosi, consigliere comunale di Progetto Civico in quota Fratelli d’Italia –. Una situazione alquanto imbarazzante, per lo più proprio sotto la sede comunale". "Lo stato di abbandono dimostra l’inadeguatezza dell’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini nella cura e nella gestione del patrimonio artistico del paese – aggiunge –. Chiederemo urgente riscontro in consiglio comunale e sottoporremo alla maggioranza l’ipotesi di istituire una commissione e un assessorato ad hoc.