Agi.it - L'omicidio di Willy. Ergastolo a Marco Bianchi, 28 anni a suo fratello Gabriele

AGI - Une 28di carcere: sono queste le pene comminate in appello-bis ai fratelliper l'uccisione diMonteiro Duarte, il 21enne italo-capoverdiano massacrato di botte il 6 settembre 2020, a Colleferro. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'il 26ennee a 28ilmaggiore, il 30enne, a cui sono state concesse le attenuanti generiche. "Noi non siamo dei mostri, chiediamo scusa alla famiglia diper il dolore che prova e per quello che è avvenuto", avevano detto i due prima che i giudici entrassero in camera di consiglio.aveva però ammesso di aver sferrato "un calcio alla vittima", ma di non aver infierito quando questa era "a terra". "Le condanne dei ragazzi non ci ridanno", ha commentato amara la madre della vittima, Lucia Monteiro Duarte, "spero solo che questi ragazzi apprezzino il fatto che sono vivi e i loro familiari possono vederli e sentire la loro voce.