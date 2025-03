Panorama.it - Lobbisti pro Cina in manette per corruzione

È ancora fresco nella memoria il sequestro delle banconote trovate a casa del piddino Antonio Panzeri e dell’ex vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili. Più recente la richiesta da parte delle autorità inquirenti belghe di revocare l’immunità parlamentare alle due deputate pd Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti. Uno scandalo che va sotto il nome di Qatargate. Ieri, però, il Parlamento europeo è stato travolto da nuove accuse. Secondo gli inquirenti di Bruxelles idel colosso cinese Huawei avrebbe corrotto 15 tra ex e parlamentari in carica favorendo conferenze, il pagamento di viaggi e persino di biglietti per lo stadio. Una retata con oltre 100 poliziotti ha portato alla perquisizione di 21 abitazione e all’arresto di almeno quattro persone, anche di nazionalità cinese. Tra questi Valerio Ottati, italiano nato in Belgio, figlio di un ex funzionario dell’Europarlamento e già assistente di due eletti nel collegio della Campania: Crescenzio Rivellini (Forza Italia) e Nicola Caputo (Pd) attuale assessore alla Regione con Vincenzo De Luca.