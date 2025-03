Ilrestodelcarlino.it - Lo sfogo di lui:: "È sempre stata questa la verità"

"Il marito, anche in quanto uomo delle istituzioni, esprime viva soddisfazione per l’epilogo di questo procedimento che rafforza la sua fiducia nella giustizia e restituisce all’imputata e a tutta la famiglia Capriotti la serenità e l’onorabilità che merita". Il vice sindaco di Acquasanta Luigi Capriotti ha affidato al suo legale, avvocato Nazario Agostini, il compito di commentare la sentenza del giudice Barbara Caponetti che ha stabilito di "non doversi procedere" nei confronti di sua moglie Giovanna Pompei che la Procura aveva accusato di tentato omicidio per aver sparato al marito. Per il giudice, però, non voleva uccidere e ha riqualificato il reato in lesioni personali, reato procedibile su querela di parte. Capriotti non ha mai denunciato la moglie e alla vigilia della sentenza ha inoltre ritirato la costituzione di parte civile.