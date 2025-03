Lo ferisce con un coltello e gli ruba lo zaino | violenta rapina a Cerveteri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 marzo 2025 – E’ stato vittima di unaun giovane di 25 anni a. L’episodio ha portato i carabinieri della stazione dia denunciare un 21enne del luogo per il reato diaggravata. Come ricostruito dai carabinieri, la vittima, mentre stava parcheggiando la propria autovettura, è stata avvicinata da un giovane armato di, che lo ha minacciato e ferito superficialmente alla mano, sottraendogli unocontenente i suoi effetti personali. Le ferite riportate dalla vittima sono state giudicate guaribili in sette giorni.Grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza e alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri sono riusciti a raccogliere elementi utili a confermare la responsabilità del giovane indagato. Il 21enne, che non ha precedenti penali, è stato denunciato e successivamente sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.