"Liverani si dimetta da cerimoniere del Comune"

del, è imbarazzante". Il consigliere del Pd Rodolfo Piazzai è intervenuto ieri, durante il consiglio comunale, per chiedere al sindaco che al consigliere venga revocata la delega die ha chiesto le dimissioni del consiglieree del consigliere Davide Da Ros, entrambi condannati in via definitiva per diffamazione. Piazzai si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo che lo scorso ottobreaveva chiesto le dimissioni di Piazzai a seguito di una Commissione. "Chiedo al sindaco che venga revocata la delega didelal consigliere, le persone che arrivano nella nostra città vengono accolte da lui, è imbarazzante. Tra l’altro si tratta anche di una questione politica ed è ancora più avvilente che quanto accaduto sia stato fatto nei confronti di una donna".