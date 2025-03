Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sette uomini al comando con 2? e 45” sul gruppo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.3511:13 Fredrik Dversnes della Uno-X Mobility è l’uomo meglio piazzato in classifica neldi testa. Il norvegese è al momento trentatreesimo con 1? e 22” di distacco da Ganna.11:10 Il vantaggio dei fuggitivi è di 2? e 45”11:07si portano al: lo sloveno Gal Glivar della Decathlon AG2R La Mondiale Team, il belga Xandro Meurisse della Alpecin – Deceuninck, il francese Paul Ourselin della Cofidis, il belga Dries De Bondt della Decathlon AG2R La Mondiale Team, lo spagnolo Francisco Munoz della Team Polti VisitMalta, il norvegese Fredrik Dversnes della Uno-X Mobility e l’italiano Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.11:03 Thomas Pidcock ha vinto tre delle ultime cinque corse in cui partiva favorito.