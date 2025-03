Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Inizia la giornata con il via ufficiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.3511:03 Thomas Pidcock ha vinto tre delle ultime cinque corse in cui partiva favorito.11:00 Il primo attacco dilo porta il belga Dries De Bondt della Decathlon AG2R La Mondiale Team.10:57 Tra i favoriti per la vittoria difigurano l’inglese Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, lo spagnolo Juan Ayuso della UAE Team Emirates – XRG, l’olandese Mathieu van der Poel della Alpecin – Deceuninck e Filippo Ganna della INEOS Grenadiers.10:54 In classifica generale Filippo Ganna della INEOS Grenadiers precede lo spagnolo Juan Ayuso di 22 secondi e Antonio Tiberi della Bahrain – Victorious di 29. Quinto Mattia Cattaneo della Soudal Quick-Step, staccato di 36 secondi dalla vetta.