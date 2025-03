Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi supera i quattro minuti

12:10 L'olandese Bauke Mollema della Lidl – Trek è partito per ben 59 volte nelle corse a cui ha preso parte Nairo Quintana.12:07 Ildella fuga aumenta a 4? e 30"12:04 Nel programma di Filippo Ganna figurano la Milano-Sanremo, la Gent-Wevelgem, la Parigi-Roubaix e il Tour de France.12:01 Si dilata ulteriormente il gap tra la fuga e il gruppo. Ilè ora di 4? e 04"11:58 Sono stati percorsi i primi 35 chilometri. Ne mancano 170 al traguardo.11:55 Il portoghese Rui Costa della EF Education – EasyPost ha abbandonato la corsa.11:52 Ricordiamo la composizione del gruppo di sette corridori al comando della corsa: lo sloveno Gal Glivar della Decathlon AG2R La Mondiale Team, il belga Xandro Meurisse della Alpecin – Deceuninck, il francese Paul Ourselin della Cofidis, il belga Dries De Bondt della Decathlon AG2R La Mondiale Team, lo spagnolo Francisco Munoz della Team Polti VisitMalta, il norvegese Fredrik Dversnes della Uno-X Mobility e l'italiano Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè11:49 Filippo Ganna, fino ad ora, non ha mai partecipato alla Parigi-Nizza, alla Liegi-Bastogne-Liegi, all'Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone.