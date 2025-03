Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi supera i cinque minuti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.3512:31 Dries De Bondt ha vinto, in carriera, unaal Giro d’Italia.12:28 Guadagna altri sedici secondi l’azione degli attaccanti di giornata. Ilè di 5? e 06”.12:25 Ildei sette al comando si mantiene stabile. Il gruppo non ha ancora accelerato in maniera significativa per provare a ridurre il gap.12:22 Filippo Ganna della INEOS Grenadiers ha vinto una sola volta la classifica generale nelle nove corse in cui ha indossato la maglia di leader in quella corsa.12:19 Sono stati percorsi poco più di 50 chilometri dellaodierna.12:16 La fuga di giornata continua a guadagnare terreno. Ihanno ora 4? e 5o” sul gruppo.12:13 Ricordiamo le prime posizioni della classifica generale alla partenza.