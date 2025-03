Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi sfiora i sei minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.3512:49 Il gruppo non reagisce e i battistrada ne approfittano ancora. Ilsale a 5? e 50”.12:46 I battistrada continuano a dilatare il gap nei confronti del gruppo. Il loroè ora di 5? e 35”.12:43 E’ il duecentesimo giorno di gara in Italia per lo spagnolo Pello Bilbao della Bahrain-Victorious.12:40 L’olandese Elmar Reinders della Team Jayco AlUla compie33 anni.12:37 La vetta dell’ultima salita di giornata, il Monterolo(3,9 chilometri al 6,7%) si trova a 7,5 chilometri dal traguardo.12:34 Il belga Xandro Meurisse della Alpecin – Deceuninck ha partecipato a due Tour de France a due Vuelta.12:31 Il belga Dries De Bondt ha vinto, in carriera, unaal Giro d’Italia.