Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la salita di Santa Marciana

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.3514:04 Manuele Tarozzi si aggiudica il GPM difortificando la sua maglia verde. L’atleta della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè si issa a 27 punti ed è l’unico tra i fuggitivi nelle posizioni di vertice della classifica dedicata agli scalatori.14:02 Diversi velocisti come l’olandese Dylan Groenewegen già staccati, mentre Jonathan Milan è nella coda del gruppo.13:59 Resta attardato Francisco Munoz, adesso staccato dai fuggitivi con uno scarto di 1’50”.13.57 Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) spinge nel gruppo13:54 Sembra in difficoltà Francisco Munoz della Team Polti VisitMalta: il corridore segue il gruppo di testa a fatica.13.53 I fuggitivi vantano uno scarto di 6’22” sul gruppo.