LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km all'arrivo, il gruppo mette nel mirino i fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.3514:56 Restano in 5 idi giornata. Non ne ha più Xandro Meurisse, appagato dal successo dello sprint intermedio.14:53 A fare l’andatura insempre gli uomini dell’UAE Team Emirates – XRG. Evidentemente Juan Ayuso ha intenzioni belliche in vista dell’ultimo GPM.14:49 Ritiro per Alessandro Verre (Arkèa – B&B Hotels).14:47 Sempre al comando lo sloveno Gal Glivar della Decathlon AG2R La Mondiale Team, il belga Xandro Meurisse della Alpecin – Deceuninck, il francese Paul Ourselin della Cofidis, il belga Dries De Bondt della Decathlon AG2R La Mondiale Team, il norvegese Fredrik Dversnes della Uno-X Mobility e l’italiano Manuele Tarozzi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.