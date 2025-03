Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km all’arrivo, ultimo GPM in vista

15:25 Superato l'arco dei -20. Discesa che presenta alcune curve insidiose con tratti di asfalto non perfetti.15:22 Circa 10 km di discesa che porteranno la corsa al GPM di Monterolo che sarà il trampolino di lancio per l'azione decisiva.15:19 Hamilton e Prodhomme transitano al GPM di Barbanti con un minuto e mezzo di distacco dai 5 battistrada. Gruppo ad una quindicina di secondi dagli inseguitori.15:17 Altri 5 punti per la maglia verde Manuele Tarozzi, che mette praticamente in cassaforte la vittoria nella classifica dedicata agli scalatori.15:16 Dal gruppo provano ad emergere l'australiano Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) ed il francese Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team).