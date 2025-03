Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si sblocca! E’ d’argento nel team pursuit maschile. Pergher ottava nei 500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00: Secondo posto per il cinese Xue a 48 centesimi da Cho, quarto Kim a 62 centesimi. Ora il norvegese Bjørn Magnussen e il giapponese Ryota Kojima20.58: Nettamente al comando va il coreano Cho con 34?!91, secondo il canadese Fiola con 35?42. Ora il coreano Tae-Yun Kim e il cinese Zhiwen Xue20.54: C’è bisogno di sistemare il ghiaccio dove è caduto Botman20.53: Caduta in avvio per l’olandese Botman, Bosa chiude con il tempo di 35?65. Ora il canadese Christopher Fiola e il coreano Sanghyeok Cho20.51: E’no David Bosa ad aprire il programma della finale dei 500. Perc’è solo lui al via assieme all’olandese Janno Botman20.42: Oro (il terzo consecutivo) per l’olandese Femke Kok, argento per l’olandese Jutta Leerdam e bronzo per la coreana Min-Sun Kim20.