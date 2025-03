Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia difende il titolo nel team-pursuit

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella seconda giornata del Campionato del Mondo di2024-in programma ad Hamar in Norvegia. L’Hamar Olympic Hall è teatro deisu singole distanze dello, competizione con cui si conclude il percorso stagionale del massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Quattro giorni di gare e la Nazionale italiana vuole recitare un ruolo da protagonista in Norvegia, anche se nella prima sessione di gare non sono arrivati podi per gli azzurri.La squadra nostrana ha ottenuto in Coppa del Mondo un totale di 18 top-3, migliorando il primato alltime della stagione 2005/2006, quando la squadra azzurra ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni. Francesca Lollobrigida ha migliorato il proprio record personale di podi nella singola stagione in Coppa del Mondo (6) e portato a 24 il totale in carriera, mettendosi alle spalle nella storia della disciplina un certo Enrico Fabris (23).