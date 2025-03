Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia subito fuori nel Team Pursuit donne

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.14: In chiusura Olanda contro Germania19.13: Miglior tempo assoluto per il Giappone con 2’08?55, gli Usa si inseriscono al terzo posto con 3’02?2519.09: Netta affermazione della Norvegia con il tempo di 3’03?98, l’non riesce mai ad essere competitiva e chiude con 3’07?45. Ora Giappone contro Usa19.07: Norvegia in testa a metà gara ma entrambe le squadre sono più lente del Canada19.04: Ora l’con Lollobrigida, Aiello e Marletti che affrontano le padrone di casa della Norvegia19.03: Si disunisce nel finale la Cina e ne approfitta il Canada che vince in 3’00?73, le cinesi chiudono a 5?8319.01: Cina in vantaggio quando mancano 4 giri18.59: Al via lafemminile. Nella prima serie Canada e Cina18.57:al via sia nelmaschile, sia nelfemminile.