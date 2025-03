Oasport.it - LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: Simone Deromedis vola ai quarti di finale, Jole Galli già in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:39 Adesso allacciate le cinture per un quarto dipotenzialmente decisivo per la Sfera di Cristallo: Florian Wilmsmann, Kevin Drury,e Jonas Bachl-Staudinger.18:38 Dal penultimo quarto dipassano Tim Hronek e Romain Detraz, eliminato a sorpresa Kristofor Mahler.18:36 E’ il momento di Kristofor Mahler, Tim Hronek, Sandro Lohner e Romain Detraz.18:35 ATTENZIONE! CADUTA PER HOWDEN E RENN! Vittoria per David Mobaerg e secondo un clamoroso Reece Howden, che riesce a riprendere Johannes Rohrweck nonostante la caduta.18:34 David Mobaerg, Johannes Rohrweck, Reece Howden e Cornel Renn al via del secondo quarto di.18:33 Assolo di Alex Fiva, che si presenterà in semicome uno degli atleti da batter. Seconda posizione per Tobias Muller.