LIVE Skicross Craigleith 2025 in DIRETTA | si comincia Simone Deromedis guida gli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:02 Alex Fiva conferma le ottime sensazioni della qualificazione e supera il turno insieme a Gavin Rowell.18:00 Questi gli atleti al via del primo ottavo di finale: Alex Fiva, Gavin Rowell, Tobias Mueller e Satoshi Furuno.17:59 E’ tutto pronto per l’inizio della gara, allacciate le cinture!17:56 Vi ricordiamo che solo i primi due classificati di ogni run avanzeranno al prossimo turno, tutti gli altri verranno automaticamente eliminati.17:53 Dominik Zuech sarà impegnato nel quarto ottavo di finale, Davide Cazzaniga nel quinto, mentree Yanick Gunsch nell’ultimo.17:50 Si inizierà con gli ottavi di finale maschili, a cui faranno seguito i quarti di finale femminili, ci aspetteranno un paio d’ore di pure spettacolo, in cui l’Italia proverà nuovamente a recitare un ruolo da assoluta protagonista.