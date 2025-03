Oasport.it - LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: Jole Galli splendida terza! Brutta caduta per Simone Deromedis, che si ferma ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:15 Tobias Mueller cade ed è fuori. David Mobaerg vince la small-final e chiude quinto, Tim Hronek sesto e Romain Detraz settimo.19:13 Questi gli atleti al via della small-final maschile: David Mobaerg, Tim Hronek, Romain Detraz e Tobias Mueller.19:11 Dominio assoluto di Fanny Smith, che oggi ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle avversarie. Marielle Berge Sabbatel chiude seconda, mentre Talina Gantenebin si deve accontentare della quarta moneta.19:10 E’ PODIOOOOOOOOOO!POSIZIONE PER, SESTO PODIO IN CARRIERA PER LEI!19:09 SI COMINCIA!19:08 Adesso è il momento di una big-final con un campo partenti clamoroso: Marielle Berger Sabbatel, Fanny Smith,e Talina Gantenbein.19:06 Quinta posizione finale per India Sherret, sesta piazza per Abby Mcewen, settima per Daniela Maier e ultima piazza, complice un’uscita all’ultima curva, per Courtney Hoffos.