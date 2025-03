Oasport.it - LIVE Skicross, Craigleith 2025 in DIRETTA: Jole Galli in finale! Brutta caduta per Simone Deromedis, che si ferma ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:01 Queste le atlete al via della small-final con in palio le posizioni dalla quinta all’ottava: India Sherret, Daniela Maier, Courtney Hoffos e Abby Mcewen.18:58 Tutto conto, entrambi i diretti avversari disono in big-final, potrebbe esserci un riaggancio in vetta.18:56 Romain Detraz subisce un contatto ed è fuori gara. Wilmsmann e Drury senza problemi in big-final. Attenzione a possibili interventi della giuria.18:54 Seconda semicon Florian Wilmsmann, Tim Hronek, Kevin Drury e Romain Detraz.18:53 Semitiratissima, decisa al fotofinish: big-final per Reece Howden e Alex Fiva, small-final per David Mobaerg e Tobias Mueller.18:52 E’ il momento della prima semimaschile: Alex Fiva, David Mobaerg, Reece Howden e Tobias Mueller.