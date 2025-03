Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: SOLO ITALIA! Federica Brignone profeta in patria, Goggia seconda a 0.01: doppietta leggendaria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLATUTTE LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE12.11 Si è rialzata Nicol Delago. Sospiro di sollievo.12.10 Pare che si trattidi una botta al naso per Nicol Delago.12.09 Nicol Delago ha battuto violentemente i lombari sulla neve. Gara interrotta, mancano 7 atlete, tra cui sua sorella Nadia, che sarà la prossima a partire.12.08 Brutta caduta per Nicol Delago. Per fortuna alza subito la mano destra. La caduta è stata proprio brutta, con tanto di capriola aerea.12.05 Vicky Bernardi 34ma a 2.81.12.04è padrona del proprio destino in tutte le specialità. E’ al comando delle classifica di discesa e, mentre èin gigante, ma vincendo sarebbe sicura di scavalcare la neozelandese Alice Robinson.