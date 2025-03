Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: LEGGENDARIE! Brignone vince con 0.01 su Goggia, doppietta da delirio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLATUTTE LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE12.24 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo!12.23 Domani e domenica avremo lo scimaschile a Hafjell (Norvegia) con gigante e slalom. Per le donne dovremo invece attendere le finali di Sun Valley in America dal 22 marzo, il giorno in cui Federicacelebrerà la sua seconda Coppa del Mondo generale in carriera.12.22 I piazzamenti delle altre italiane: 21ma Roberta Melesi a 1.17, 26 Laura Pirovano a 1.74, 38ma Nadia Delago a 2.67, 41ma Vicky Bernardi a 2.81, 42ma Asja Zenere a 2.89.12.20 La classifica generale di Coppa del Mondo:1Federica ITA 14542 GUT-BEHRAMI Lara SUI 10723Sofia ITA 9314 LJUTIC Zrinka CRO 7905 RAST Camille SUI 7186 HECTOR Sara SWE 6927 ROBINSON Alice NZL 6688 COLTURI Lara ALB 5869 HUETTER Cornelia AUT 58310 HOLDENER Wendy SUI 52612.