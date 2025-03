Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: la gara si dovrebbe fare. Primo match-point per Brignone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICAVINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE GIÀ OGGI SE.LE COMBINAZIONIBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi La, valevole per la Coppa del Mondo di scial femminile. Federicaha la grande occasione di chiudere i conti e di ipotecare la prima posizione nella classifica generale.Chiaramente tutta l’attesa è per la valdostana, che ha un vantaggio di 332 punti nei confronti di Lara Gut-Behrami. Se al termine della, Federica dovesse avere ancora più di 300 punti allora la Coppa prenderebbe la strada dell’Italia. Non ci sarebbe l’aritmetica, ma la svizzera non prenderà parte allo slalom delle finali e dunque non potrebbe più recuperare l’azzurra.L’obiettivo diè quello di suggellare questa giornata con una vittoria indimenticabile davanti al proprio pubblico.