Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: iniziata la gara. Occhio a Vonn con il n.4

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE GIÀ OGGI SE.LE COMBINAZIONI11.02 Robinson si fa sorprendere su un dosso, finisce lunga di linea e salta una porta. Fuori la neozelandese. E’ il momento di Laura Pirovano: deve attaccare, è una grande occasione avere il pettorale n.3.11.01 Al primo intermedio la maori paga 31 centesimi, al secondo il distacco resta identico.11.01 58?00 il tempo di Miradoli. Tracciato molto simile a ieri, ma più facile e con meno trabocchetti. Tocca alla neozelandese Alice Robinson.11.00 Iniziato ildi La. In pista la francese Romane Miradoli.10.58 Curiosità per Lindseycon il pettorale n.4. Vedremo se la veterana americana saprà sfruttarlo per dare una sterzata alla sua stagione.