Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: Federica Brignone ha la prima occasione per chiudere i giochi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi La, valevole per la Coppa del Mondo di scial femminile.ha la grandedii conti e di ipotecare laposizione nella classifica generale.Chiaramente tutta l’attesa è per la valdostana, che ha un vantaggio di 332 punti nei confronti di Lara Gut-Behrami. Se al termine della gara,dovesse avere ancora più di 300 punti allora la Coppa prenderebbe la strada dell’Italia. Non ci sarebbe l’aritmetica, ma la svizzera non prenderà parte allo slalom delle finali e dunque non potrebbe più recuperare l’azzurra.L’obiettivo diè quello di suggellare questa giornata con una vittoria indimenticabile davanti al proprio pubblico.