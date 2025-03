Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: Brignone al comando, Goggia a un centesimo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICAVINCE LA COPPA DEL MONDO GENERALE GIÀ OGGI SE.LE COMBINAZIONI11.18 La norvegese Kajsa Vickhoff Lie non incide ed è quinta a 66 centesimi, dunque alle spalle di Elena Curtoni che ora è quarta a 0.59. La grande sorpresa di giornata, a questo punto, è Romane Miradoli, vicinissima alle azzurre: la francese sogna il podio (e speriamo che lo ottenga, visti i distacchi). Adesso l’austriaca Stephanie Venier.11.17sta sciando benissimo, nulla da dire. Sembra non prendersi nemmeno rischi, ma va forte. Purtroppo i centesimi le stanno dicendo male.11.16 SFORTUNATISSIMA!è seconda a 0.01 da! E’ la seconda volta che le succede quest’anno! Che peccato, mai una volta che ci fosse un pari merito.11.