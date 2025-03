Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata, Merlier per il tris?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadella, corsa a tappe transalpina caratteristica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Giornata di “relax” per la carovana: dopo la dura frazione affrontata ieri, quest’il percorso non dovrebbe permettere ai corridori di classifica di far la differenza sui rispettivi rivali. Chance per i velocisti, probabilmente l’ultima di questa settimana.Laodierna scatterà a Saint-Julien-en-Saint-Alban e si concluderà a Berre l’Étang, per un complessivo di 209,8 km, il chilometraggio più alto di questa. Sostanzialmente tutta la distanzada percorrere in pianura, eccezion fatta per tre ascese di terza categoria per nulla preoccupanti – Côte de Pouzilhac (1.