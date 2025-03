Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la Visma accende la corsa, Almeida e Martinez costretti alla rimonta a 40 km dal traguardo

LA CLASSIFICA GENERALELADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.3015.13 Il gruppo tenta di riportarsi sui migliori, ma il guadagno è quasi irrisorio: 1'10" ora il divario.15.11 40 km al.15.10 Volato via il transalpino, che non riesce ad accodarsi al gruppo.15.10 Il gruppo ha ripreso Cavagna.15.07 Il gruppo diguadagna sulla testa ma accusa terreno nei confronti del gruppo maglia gi. 1'15" il divario tra i due plotoni.15.05 La composizione del gruppo maglia gi: Matteo Jorgenson, Edoardo Affini, Victor Campenaerts, Per Hagenes, Bart Lemmen, Axel Zingle (TeamLease a Bike), Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), Mattias Skjelmose, Mads Pedersen (Lidl-Trek), Florian Lipowitz, Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Thymen Arensman, Tobias Foss, Bob Jungels, Magnus Sheffield, Joshua Tarling, Samuel Watson (INEOS-Grenadiers).