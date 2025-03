Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jorgenson traina il gruppo di testa a 10 km dal traguardo, indietro Merlier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.3015.49 Ricapitoliamo la situazione a 6 km dalla linea del: Matteo, Edoardo Affini, Victor Campenaerts, Per Hagenes, Axel Zingle (Team Visma Lease a Bike), Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), Mattias Skjelmose, Mads Pedersen (Lidl-Trek), Florian Lipowitz, Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Thymen Arensman, Tobias Foss, Bob Jungels, Magnus Sheffield, Joshua Tarling, Samuel Watson (INEOS-Grenadiers) i corridori in deldi. A 1’44” il plotone inseguitore dove troviamo il grande favorito della vigilia Tim(Soudal Quick Step).15.46 10 KM alla fine!15.45 Si spacca il plotone inseguitore.15.44 Fatica che si fa sentire, Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike) si stacca daldi