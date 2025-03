Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in fuga dal km 0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.3011.46 Anchec’è la pia a bagnare quella che era denominata Corsa del Sole.11.43 Primo tratto leggermente in salita.11.40 A 207 km dal traguardo i transalpini Remi Cavagna (Groupama – FDJ) e Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) hanno un vantaggio di 35? sul gruppo.11.35 Iniziata ufficialmente la sesta.09.58 Arrivano novità importante dal Team Visma, che ha annunciato che Jonas Vingegaard non sarà al via della frazione per recuperare a pieno dopo l’incidente di ieri.Unfortunately, Jonas Vingegaard will not start in today’s stage of Paris-Nice. Our medical staff has decided that it is best for him to recover from yesterday’s crash at home and focus on his next goals for the season.