Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna in testa a 70 km dal traguardo, gruppo a 3?

14.37 47,2 km/h la velocità media dopo che sono passate tre ore di gara.14.35 Sempre 3? di vantaggio per il transalpino, meno di 70 km al.14.32approccia la salita della Côte des Baux-de-Provence.14.29 Sempre più vicini all'ascesa della Côte des Baux-de-Provence.14.24 Continua a guadagnare: il transalpino viaggia ora con 2'50" sul.14.21 10 km all'inizio della scalata della Côte des Baux-de-Provence.14.18 80 km al.14.15mantiene 2'45" sulne.14.13 Poco più di 15 km alla Côte des Baux-de-Provence (2.5km al 5%).14.11 Otruba si è staccato,si prende il comando della corsa.14.09 La carovana sta per affrontare un dentello, prima che la strada torni a spianarsi.