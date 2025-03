Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: azione folle della Visma! Joao Almeida e Martinez ad oltre un minuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALELADITIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.3015.38 Parte Matteo Jorgenson (TeamLease a Bike) che si aggiudica il traguardo volante, secondo Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), terzo Florian Lipowitz (RED BULL – Bora – hansgrohe).15.35 20 chilometri alla linea del traguardo. 1 km al traguardo volante di Lançon-Provence.15.33 Il vincitoredi ieri Lenny(Bahrain – Victorius) sembra aver alzato bandiera bianca. Il francese dista 4’10” dal gruppo di testa.15.30 Gruppo di testa sempre in controllo sul secondo plotone (1’18”).15.28 Alla vigiliaodierna si pensava ad un arrivo in volata. Dopo 185 km l’ipotesi sembra poter naufragare.15.27 Fra poco meno di 10 km i corridori affronteranno il traguardo volante di Lançon-Provence che assegnerà punti ai finiclassifica a punti.