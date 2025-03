Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km al traguardo, coppia al comando

14.00 Il gruppo decide di rallentare.13.57 I due di testa tornano a guadagnare qualcosa, tant'è che il margine risale a 1'45".13.54 Ancora una trentina di chilometri prima di imboccare la Côte des Baux-de-Provence (2.5km al 5%).13.51 Gruppo a 1'20" dalladi testa.13.49 100 km al.13.46 Gachignard ripreso dal gruppo.13.43 Percorsa la prima metà del chilometraggio odierno.13.40 Gachignard si rialza, rimangono in due aldella gara.13.37 47,5 km/h la velocità media registrata.13.34 Scoccano le due ore di gara.13.33 Distacco di 2? per il gruppo dai fuggitivi.13.31 Meno di 120 km al.13.28 Gachignard transita per il primo al passaggio del GPM.