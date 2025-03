Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Bezzecchi protagonista in avvio di FP1, poco grip in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Prove comparative in casa Ducati per Bagnaia, che sta testando in questo run la seconda moto prima di cominciare a spingere forte a partire dalla prossima uscita.15.11 Super Zarco! Progresso di quasi quattro decimi e miglior tempo in 1’39?397, rifilando 594 millesimi alla Ducati di Marc Marquez.15.10 Zarco vola anche all’inizio del secondo run (con gomme usate) e si riprende la vetta della classifica in 1’39?794 con la Honda del team LCR.15.08 Bagnaia si migliora in 1’41?4 e guadagna qualche posizione (ora è 14°), ma continua a pagare un distacco di 1?4 da Marc Marquez.15.07 Torna inBagnaia, con le stesse gomme utilizzate in precedenza per il primo run di 5 giri.15.06 Arriva il primo squillo di Marc Marquez, che scende sotto il muro dell’1:40 fissando il nuovo limite in 1’39?991 con un vantaggio di 172 millesimi sul fratello Alex.