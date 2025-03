Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Bezzecchi in testa, inizia il time-attack

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Prima posizione per Marc Marquez in 1:37.438. Benissimo Rins che, con molti rischi, ha seguito la scia dello spagnolo chiudendo a 115 centesimi dal numero 93.19.49 Bandiera gialla nel primo settore che viene tolta dopo pochi secondi.19.48 Nona posizione per Fabio Di Giannantonio con il tempo di 1:38.194 grazie ad un ottimo quarto settore.19.48 SI migliora ancora Bagnaia che sale in quarta posizione con il tempo di 1:37.834.19.46 Sesta posizione per Bagnaia in 1:37.996. Binder ha sfruttato tutta la scia dell’italiano per portarsi al quinto posto con il crono di 1:37.95319.45 RECORD DELLA PISTA!!passa incon il tempo di 1:37.510 e batte il primato di Valentino Rossi.19.45 Quarto tempo per Morbidelli in 1:37.931.19.44 Casco rosso pere Morbidelli nel primo settore.