Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Bagnaia cerca delle risposte nelle pre-qualifiche. Semaforo verde alle 19.00

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26 Il più veloce di tuttiFP1 è stato Marc Marquez che ha confermato l’ottimo feeling con la pista di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha chiuso la sessione con il tempo di 1:38.937.18.23 Dopo le FP1 di qualche ora fa i piloti torneranno in pista per la sessione di pre-. Come sempre sarà importante sia trovare il giusto set-up in condizioni diverse da quelle dell’ultima sessione che piazzare un giro in vistadi domani18.20 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale della prima giornata dellaal GP d’15.38 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamentoore 19.00 per le pre-dellain!15.36 Di seguito la classifica della FP1:P2 for @JohannZarco1 and P19 for @somkiat35 in the FP1 #GP pic.