Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Alex Marquez in testa davanti a Zarco ed un ottimo Bagnaia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.14 Al momento la classifica vedeincon il tempo di 1:38.205. Alle sue spalle ci sono, Di Giannantonio, Bezzecchi, M., Binder, Mir, Ogura e Marini19.13 Quartararo è riuscito a riportare la moto ai box spingendola a piedi per tutto il quarto settore.19.13 Rientra ai box Pecco.19.12giro di Fabio Di Giannantonio che sale in quarta posizione con il tempo di 1:38.52919.12sta girando costantemente sotto l’1:39. L’azzurro ha fatto diverse modifiche sulla propria Ducati riuscendo a trovare il grip al posteriore che era mancato questa mattina.19.11 Da sottolineare il grande lavoro die Bezzecchi che sono rispettivamente secondo e quarto con la gomma media al posteriore.19.10 Arrabbiatissimo Quartararo che sta spingendo la moto a piedi senza trovare aiuto dagli addetti alla pista.