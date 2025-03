Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: al via la FP1, Bagnaia deve reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Zarco continua a spingere forte in 1’40?4, ma Viñales si avvicina a tre decimi dalla vetta. Distacchi superiori al secondo per tutti gli altri: 9°in 1’42?0.14.53 Zarco si migliora ulteriormente in 1’40?887 e mantiene un vantaggio di mezzo secondo sulla KTM di Viñales e sull’Aprilia di Bezzecchi. Dopo un giro lento a causa di un lungo, si rilanciaper provare a trovare un buon ritmo.14.51 Zarco al momento è il più veloce in pista con la Honda in 1’41?7 davanti a Bezzecchi, Rins,e Miller. Comincia adesso anche l’attività dei fratelli Marquez.14.48 Primo run in cui tutti scelgono la gomma soft davanti e la media al posteriore. Vedremo se KTM e Aprilia saranno in grado di colmare il gap con Ducati in condizioni di scarsa aderenza.