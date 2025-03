Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: scatta la FP2, le Ferrari vogliono crescere e sfidare le McLaren

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.16 Leclerc si lancia e migliora nel T1, arriva al T2 con 110 millesimi da Sainz, quindi chiude rallentando nel T3. Aveva un bel giro in canna il monegasco.06.15 Sainz si ferma ai box, mentre Norris si porta al terzo posto a 173 millesimi. Hamilton e Leclerc di nuovo in pista con le medie usate nei giri precedenti. Kimi Antonelli 14° a 978 millesimi con le hard.06.13 Mentre lesi fermano ai box (ma ne escono subito) George Russell si rilancia con le hard e migliora. 1:17.303 a 1 millesimo da Sainz!06.12 Di nuovo Sainz! Lo spagnolo vola al comando in 1:17.302 con 263 millesimi su Russell e 346 su Albon. Segnali importanti della Williams!06.11 Tsunoda migliora e si porta in seconda posizione alle spalle di Russell a soli 85 millesimi con una mescola di vantaggio.